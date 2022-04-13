Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии планов посетить Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не планирует посещать Украину. Об этом он сказал в среду, 13 февраля, в интервью телерадиокомпании RBB.

Он отметил, что за несколько дней до начала спецоперации по защите Донбасса был на Украине и часто звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Вряд ли найдется какой-либо глава государства или правительства, который поддерживал бы со мной столь интенсивные контакты», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Кроме того, Шольц назвал «раздражающим» то, что федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера не приняли в Киеве. Он напомнил, что Штайнмайер четко сказал, что осуждает российскую спецоперацию.

Ранее, 12 апреля, Зеленский отказался принять президента ФРГ в Киеве «из-за его тесных связей с Россией». Штайнмайер намеревался посетить страну 13 апреля, но украинский лидер не стал встречаться с ним в Киеве.

Заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква отметил, что власти Украины ждут от Берлина решений по эмбарго на импорт нефти из России, а также по оказанию военной и экономической помощи, в том числе, предоставлению тяжелого вооружения.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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