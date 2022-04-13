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Канцлера ФРГ Шольца пригласили в Киев вместо президента Штайнмайера

Посол Украины Мельник пригласил канцлера ФРГ Шольца в Киев вместо президента Штайнмайера
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Власти Украины пригласили канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев вместо президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом в эфире немецкого телеканала ProSieben сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Беседа в рамках визита канцлера должна касаться поставок Украине тяжелого вооружения.

По данным новостного портала NDR, в правительстве ФРГ предложение дипломата сочли оскорбительным. Как заявили в Свободной демократической партии, невозможно представить, чтобы канцлер поехал в страну, которая объявила нежелательным визит федерального президента.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала ARD подтвердил, что украинский лидер ждет визита Шольца для обсуждения практических вопросов, в том числе касающихся поставок вооружения.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной к России политики кабмина ФРГ.

Штайнмайер подтвердил журналистам информацию о том, что его отказались принимать в Киеве. Вместе с президентами Польши и трех прибалтийских государств он намеревался посетить страну 13 апреля.

4 апреля президент ФРГ назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, Германия потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

Днем ранее Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

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