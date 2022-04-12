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Штайнмайер подтвердил отказ Киева от его визита

Штайнмайер подтвердил, что его визит в Киев не состоялся из-за позиции украинской стороны
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным. Об этом политик заявил в эфире польских телеканалов.

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«Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели», — признался президент.

Ранее 12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России.

Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток — 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина ФРГ к России. По словам другого анонимного источника, «другие политики из Евросоюза могут приезжать в столицу Украины».

В настоящее время Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом Польши Анджеем Дудой.

4 апреля Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

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