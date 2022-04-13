В Германии назвали оскорблением отказ Зеленского принять Штайнмайера

Отказ Украины принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера является оскорблением для всей ФРГ. Об этом в среду, 13 апреля, заявил «Известиям» депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн, добавив, что канцлеру Олафу Шольцу не следует приезжать в Киев.

«Отказ [президент Украины Владимира] Зеленского принять федерального президента Штайнмайера — это оскорбление для Германии. Правительство ФРГ должно немедленно прекратить все денежные выплаты и военные поставки Украине. Тот, кто так же неуважительно, как Зеленский, ведет себя по отношению к главе немецкого государства, не заслуживает никакой поддержки», — призвал он.

По словам политика, канцлеру Шольцу не следовало бы ехать в Киев. Кроме того, Германия должна вернуться к внешней политике бывшего вице-канцлера ФРГ Ганса Дитриха Геншера и выступать надежным посредником в этом конфликте, заключил Линдеманн.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о том, что власти Украины пригласили Шольца посетить Киев вместо президента страны Штайнмайера. Отмечалось, что беседа в рамках визита главы правительства ФРГ должна касаться поставок тяжелого вооружения.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной к России политики кабмина ФРГ.

Штайнмайер подтвердил журналистам информацию о том, что его отказались принимать в Киеве. Вместе с президентами Польши и трех прибалтийских государств он намеревался посетить страну 13 апреля.

Ранее, 4 апреля, президент Германии назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

За день до этого Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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