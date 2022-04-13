Прямой эфир
Сюжет:

В Германии назвали оскорблением отказ Зеленского принять Штайнмайера

Немецкий политик Линдеманн раскритиковал приглашение Шольца вместо президента ФРГ Штайнмайера
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ Украины принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера является оскорблением для всей ФРГ. Об этом в среду, 13 апреля, заявил «Известиям» депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн, добавив, что канцлеру Олафу Шольцу не следует приезжать в Киев.

Холодная война: отношения Германии и России резко изменились
Берлин готов увеличивать расходы на военные нужды и отправлять Киеву вооружение

«Отказ [президент Украины Владимира] Зеленского принять федерального президента Штайнмайера — это оскорбление для Германии. Правительство ФРГ должно немедленно прекратить все денежные выплаты и военные поставки Украине. Тот, кто так же неуважительно, как Зеленский, ведет себя по отношению к главе немецкого государства, не заслуживает никакой поддержки», — призвал он.

По словам политика, канцлеру Шольцу не следовало бы ехать в Киев. Кроме того, Германия должна вернуться к внешней политике бывшего вице-канцлера ФРГ Ганса Дитриха Геншера и выступать надежным посредником в этом конфликте, заключил Линдеманн.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о том, что власти Украины пригласили Шольца посетить Киев вместо президента страны Штайнмайера. Отмечалось, что беседа в рамках визита главы правительства ФРГ должна касаться поставок тяжелого вооружения.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной к России политики кабмина ФРГ.

Штайнмайер подтвердил журналистам информацию о том, что его отказались принимать в Киеве. Вместе с президентами Польши и трех прибалтийских государств он намеревался посетить страну 13 апреля.

Ранее, 4 апреля, президент Германии назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

За день до этого Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022