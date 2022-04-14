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Клишас рассказал о дальнейшей судьбе YouTube

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Если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Об этом в интервью «Известиям» сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Первая очередь: что ждет YouTube
Вслед за популярными соцсетями скорую блокировку прочат и американскому видеохостингу

«Западные соцсети сделали русофобию своей официальной политикой. Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации. Недавно был также заблокирован YouTube-канал «Дума ТВ», который занимался, к слову, освещением деятельности государственного органа власти», — рассказал Клишас.

Он также подчеркнул, что считает YouTube «качественной, удобной, отлично сделанной площадкой». Очень мало людей ищут там именно политический контент, резюмировал парламентарий.

Кроме того, во время беседы он оценил идею о референдуме на Украине, рассказал о реализации конституционных поправок и перечислил условия возвращения западных соцсетей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»

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