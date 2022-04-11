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«Желтый» уровень террористической опасности ввели на севере Крыма

Глава Крыма Аксенов: в семи районах республики объявлен «желтый» уровень террористической опасности
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На севере Крыма вводится «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил глава республики Сергей Аксенов.

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«Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах полуострова.

«Мною принято решение о введении с 20:00 11 апреля на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава республики, такие меры приняты с целью защиты жителей Крыма на фоне проведения специальной военной операции РФ и возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины и пособников киевского режима.

Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей Кубани быть бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию.

Кроме того, повышенный режим террористической угрозы установлен в понедельник на территориях Белгородской, Брянской областей и в двух районах Воронежской области. «Желтый» уровень действует и в Курской области, где в выходные украинскими боевиками был обстрелян из минометов пограничный пост РФ в Суджанском районе.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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