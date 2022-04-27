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Система ПВО уничтожила над Воронежем разведывательный беспилотник

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Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила разведывательный беспилотник в небе над Воронежем, сообщил в среду, 27 апреля, губернатор региона Александр Гусев.

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что жизни и здоровью жителей ничто не угрожает.

Ранее в этот день помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа сообщил о двух взрывах в небе над микрорайоном Шилово. Жители микрорайона рассказали, что взрывы произошли около 04:40 мск в небе.

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Микрорайон Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор недалеко от Воронежа, в 300 км от границы с Украиной.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов.

С 11 апреля в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

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