Губернатор заявил о пожаре на складе боеприпасов под Белгородом

Склад боеприпасов загорелся в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе. Об этом сообщил в среду, 27 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что разрушений жилых построек нет, пострадавших среди мирного населения также нет.

Ранее в этот день Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе.

До этого, 1 апреля, пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора, жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в более безопасное место.

29 марта сообщалось, что в результате взрыва в районе села Красный Октябрь Белгородской области пострадали четверо военнослужащих, они госпитализированы. Как уточнил позднее Гладков, взрыв, по предварительным данным, произошел из-за пожара на складе боеприпасов. Губернатор отметил, что в результате инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения нет.