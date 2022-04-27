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Губернатор Белгородской области сообщил о звуках взрывов в регионе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 27 апреля, сообщил о звуках взрывов в регионе.

По его словам, он проснулся в 3:35 от громкого звука, похожего на взрыв.

«Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что за время написания сообщения прозвучало еще три взрыва.

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