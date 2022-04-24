Украинский снаряд прилетел в российское село под Белгородом

Украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородского района. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Владимир Перцев.

«Был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших — нет. Ситуация в селе спокойная», — написал Перцев.

19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли еще одно село региона. После атаки ВСУ в селе Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. Одного мужчину уже выписали из больницы, еще две женщины остаются под наблюдением врачей. От села Головчино до границы с Украиной — около 10 км.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день ВСУ в Белгородской области обстреляли село Журавлевка. В результате был ранен мужчина. В данном населенном пункте был объявлен режим ЧС, а все его жители вывезены за пределы его территории, отметил глава края.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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