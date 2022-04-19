Три человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины под Белгородом

Три человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины населенного пункта Головчино в Белгородской области. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Три человека пострадали. Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», — написал он в Telegram.

Также Гладков сообщил, что в результате обстрела повреждено более 30 домов.

«В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили. <…> Больше всего пострадали улицы Чапаева и Новостроевка. Ни одного человека мы не оставим в беде. Строительные бригады начнут восстановительные работы уже сегодня. Газоснабжение и электроэнергия будут восстановлены в ближайшие часы», — добавил глава региона.

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что следователи выехали на место обстрела белгородского села.

«Следователи и криминалисты Следственного комитета выехали на место происшествия в село Головчино Грайворонского района Белгородской области, которое было обстреляно украинской стороной», — говорится в сообщении.

Специалисты обеспечат сбор и фиксацию доказательств и примут меры к установлению причастных к обстрелу лиц.

15 апреля заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров заявил о повреждениях более 20 домов и школы при обстреле украинскими военными приграничного села Журавлевка. Днем ранее Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино. Тогда пострадавших не было, разрушений также не было зафиксировано, отмечает ИА «Абирег».

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. Желтый уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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