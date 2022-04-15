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Школа и более 20 домов повреждены при обстреле ВСУ села под Белгородом

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Более 20 домов и школа повреждены при обстреле украинскими военными приграничного села Журавлевка в Белгородской области в четверг. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил заместитель губернатора региона Владимир Базаров.

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«По поручению губернатора выехал в Журавлевку, которая вчера вновь подверглась обстрелу с украинской стороны. Вместе с представителями Белгородского района осмотрели школу и обошли более 20 домов, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Село Журавлевка было обстреляно со стороны Украины днем ранее. В результате обстрела пострадал местный житель 37 лет — он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в селе уже был объявлен режим ЧС, все жители вывезены за пределы его территории. По его словам, теперь предстоит выяснить, как пострадавший оказался дома, несмотря на эвакуацию.

В тот же день Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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