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Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Журавлевка в Белгородской области

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Один человек пострадал при обстреле украинскими военными села Журавлевка в Белгородской области 14 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, это местный житель тридцати семи лет, он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В данном селе уже был объявлен режим ЧС, все жители были вывезены за пределы его территории. По словам Гладкова, теперь предстоит выяснить как пострадавший оказался дома несмотря на эвакуацию.

Также при обстреле Журавлевки зафиксированы повреждения жилых домов и социальных объектов.

Ранее в этот день Гладков также сообщил об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет, уточнил он. При этом по данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в селе Сподарюшино пострадали два ребенка — граждане Украины 5 и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести.

Жителей сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли в другие места. Их сейчас охраняют добровольцы-дружинники и казаки.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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