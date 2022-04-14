Село Журавлевка под Белгородом подверглось обстрелу со стороны Украины

Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 14 апреля, есть повреждения жилых домов и социальных объектов.

«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», — заявил Гладков.

В данном селе уже был объявлен режим ЧС, все жители вывезены за пределы его территории, отметил глава края. Более подробная информация должна появиться после детального обследования местности.

Ранее в этот день Гладков также сообщил об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет, уточнил он. При этом по данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в селе Сподарюшино пострадали два ребенка — граждане Украины 5 и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести.

Жителей сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли в другие места. Их сейчас охраняют добровольцы-дружинники и казаки. Жилым домам и инфраструктуре повреждений нанесено не было. Оба населенных пункта находятся под дополнительной охраной.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, рассказал об обстреле поселка Климово. По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Зафиксированы повреждения зданий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка Курской области. По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Он подчеркнул, если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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