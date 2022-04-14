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Вертолеты ВСУ нанесли шесть авиаударов по поселку в Брянской области

СК РФ: обстрел поселка в Брянской области провели два украинских вертолета
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Два боевых украинских вертолета, снабженные тяжелым наступательным вооружением, 14 апреля нанесли не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — сказано в сообщении ведомства.

В результате обстрелов повреждено не менее шести жилых домов на улицах Заречная и Ленина, ранены семь человек, в том числе ребенок. По данным Минздрава РФ, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Школы, находящиеся в приграничных с Украиной районах, переведут на дистанционное обучение.

СКР возбудил уголовное дело по факту обстрелов поселка.

Позже стало известно, что село Сподарюшино Белгородской области также подверглось обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушения жилых и социальных объектов также отсутствуют, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. По его словам, если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

В нескольких российских регионах, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. Так, «желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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