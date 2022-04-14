При обстреле Брянской области пострадали семь человек

Не менее семи человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате обстрела граничащего с Украиной района Брянской области.

По данным «Известий», пострадавших госпитализировали. Также есть сведения, что в регионе были слышали два взрыва.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинская армия обстреляла жилые дома, а также подтвердил наличие пострадавших, не уточнив при этом их количество.

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он «ВКонтакте».

Как сообщила ТАСС директор департамента образования и науки региона Елена Егорова, занятия в школах приграничного Климовского района отменены.

«Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий», — уточнила она.

Ранее в этот день в пограничном управлении ФСБ по региону сообщили, что пограничный пункт пропуска в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев. Ответным огнем огневая точка была подавлена.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. По данному факту председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские Вооруженные силы воздерживались, указал он.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины.

Желтый уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма. Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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