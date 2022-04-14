Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Брянской области

В результате обстрела Брянской области со стороны украинских войск пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Минздраве РФ.

По данным ведомства, все потерпевшие госпитализированы.

«Двое из них в тяжелом состоянии — в настоящее время их оперируют. Состояние еще троих — удовлетворительное. Пострадавшая беременная женщина в удовлетворительном состоянии и ребенок в состоянии средней тяжести транспортируются в Брянскую областную больницу», — сказано в сообщении ведомства.

В четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка городского типа Климово со стороны ВСУ. Помимо пострадавших, зафиксированы и повреждения жилых домов.

После произошедшего, по информации властей региона, с 15 апреля школы в Брянской области, находящиеся в приграничных с Украиной районах, переведут на дистанционное обучение.

В этот же день в Брянской области был зафиксирован обстрел пограничного пункта пропуска со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев. Ответным огнем огневая точка была подавлена.

11 апреля на территориях Белгородской, Брянской областей и в двух районах Воронежской области установили повышенный режим террористической угрозы. Также «желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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