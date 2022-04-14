Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Брянской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела Брянской области со стороны украинских войск пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Минздраве РФ.

Лучше поздно: почему в Мариуполе произошла массовая сдача в плен
Добровольно сложили оружие военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ

По данным ведомства, все потерпевшие госпитализированы.

«Двое из них в тяжелом состоянии — в настоящее время их оперируют. Состояние еще троих — удовлетворительное. Пострадавшая беременная женщина в удовлетворительном состоянии и ребенок в состоянии средней тяжести транспортируются в Брянскую областную больницу», — сказано в сообщении ведомства.

В четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка городского типа Климово со стороны ВСУ. Помимо пострадавших, зафиксированы и повреждения жилых домов.

После произошедшего, по информации властей региона, с 15 апреля школы в Брянской области, находящиеся в приграничных с Украиной районах, переведут на дистанционное обучение.

В этот же день в Брянской области был зафиксирован обстрел пограничного пункта пропуска со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев. Ответным огнем огневая точка была подавлена.

11 апреля на территориях Белгородской, Брянской областей и в двух районах Воронежской области установили повышенный режим террористической угрозы. Также «желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022