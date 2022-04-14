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Губернатор Брянской области обвинил ВСУ в обстреле Климово

Губернатор Брянской области Богомаз обвинил ВСУ в обстреле Климово
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз 14 апреля обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле территории региона, при котором пострадали семь человек.

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«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в соцсети «ВКонтакте».

По данным «Известий», три человека находятся в тяжелом состоянии, среди которых годовалый ребенок. В состоянии средней тяжести — четыре местных жителя.

«Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим», — добавил глава региона.

Ранее в этот день в Пограничном управлении ФСБ по Брянской области сообщили, что пограничный пункт пропуска был обстрелян со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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