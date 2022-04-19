Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Головчино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино со стороны Украины, о чем стало известно во вторник, 19 апреля.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», — говорится в опубликованном в Telegram-канале Гладкова сообщении.

В результате обстрела пострадала одна местная жительница, уточняется в дополнительном сообщении.

В настоящий момент проводится подомовой обход. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

15 апреля заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров сообщал о повреждениях более 20 домов и школы при обстреле украинскими военными приграничного села Журавлевка. В тот же день губернатор Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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