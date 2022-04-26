Село Головчино под Белгородом подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородского района Белгородской области.

До этого, 19 апреля, Гладков заявил, что украинские военные обстреляли еще одно село в Белгородской области. После атаки ВСУ в Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. От села до границы с Украиной — около 10 км.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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