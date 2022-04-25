В Курской области сбили два беспилотника ВСУ

В 4:15 утра в селе Боровское Рыльского района Курской области расчеты российских ПВО сбили 2 украинских беспилотника. Об этом 25 апреля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», — говорится в публикации.

24 апреля глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадное. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

За день до этого пропускной пункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины: из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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