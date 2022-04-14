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Уголовное дело возбуждено по факту обстрела погранпункта в Курской области

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Уголовное дело возбуждено по факту обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины. Об этом 14 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц»)», — сказано в сообщении.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет.

«В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц», — добавили в СК РФ.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны вооруженных сил Украины.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. По его словам, если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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