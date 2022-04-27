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Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости
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Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-27 08:11:56">
2022-04-27 08:11:56
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Продолжается специальная военная операция по защите населения Донбасса. Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать под своей эгидой контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам. В Лондоне заявили, что удары по российской территории британским оружием «не обязательно будут проблемой», за чем последовал соответствующий ответ Москвы. В Воронежской и Курской областях сработали системы ПВО. Больше об обстановке на территориях Донбасса и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:09
«Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. При несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем, подчеркнули в компании.
Сегодня, 09:07
Количество вынужденных переселенцев, которые перебрались в Россию с территорий Донбасса и Украины, превысило миллион человек.
Сегодня, 09:04
Три мирных жителя ДНР погибли и шестеро получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Центр зафиксировал 31 факт ведения огня по 14 населенным пунктам, в том числе Горловке, Донецку, Макеевке и Ясиноватой.
Сегодня, 08:52
Киевский режим намерен манипулировать ситуацией с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе, где, по их заявлениям, находятся мирные граждане. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что украинский президент Владимир Зеленский считает эту ситуацию «козырем в рукаве».
Сегодня, 08:37
Сегодня, 08:31
Ночью очевидцы сообщили о взрывах в Курсе и на его окраинах. Ближе к утру о взрывах заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, позднее стало известно о пожаре на складе боеприпасов под Белгородом. В самом городе, как рассказал мэр, многие жители проснулись от громких хлопков. Тем временем над Воронежем система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник.
Сегодня, 08:25
Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских летчиков Су-35 на военном аэродроме.
Сегодня, 08:18
Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель, не исключено, что поставки дойдут до 10 мая. Об этом заявил замглавы Минобороны страны Джеймс Хиппи, слова которого накануне повлекли реакцию со стороны Минобороны РФ.
Сегодня, 08:12
Британские власти перешли от подстрекательства к конкретным действиям, сказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Так он прокомментировал заявление замминистра обороны Великобритании, который усомнился, что удары по российской территории предоставленным Лондоном оружием будут считаться проблемой. Подробнее о ходе специальной военной операции и возможности эскалации со стороны западных стран читайте в нашем материале «От слов к прицелу: что стоит за заявлениями минобороны Великобритании».
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