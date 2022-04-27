Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция

«Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. При несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем, подчеркнули в компании.
Количество вынужденных переселенцев, которые перебрались в Россию с территорий Донбасса и Украины, превысило
миллион человек.
Три мирных жителя ДНР погибли и шестеро получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Центр зафиксировал 31 факт ведения огня по 14 населенным пунктам, в том числе Горловке, Донецку, Макеевке и Ясиноватой.
Киевский режим намерен манипулировать ситуацией с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе, где, по их заявлениям, находятся мирные граждане. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что украинский президент Владимир Зеленский считает эту ситуацию «козырем в рукаве».
Ночью очевидцы сообщили о взрывах в Курсе и на его окраинах. Ближе к утру о взрывах заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, позднее стало известно
о пожаре на складе боеприпасов под Белгородом. В самом городе, как рассказал мэр, многие жители проснулись
от громких хлопков. Тем временем над Воронежем система ПВО уничтожила
разведывательный беспилотник.
Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских летчиков Су-35 на военном аэродроме.
Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель, не исключено, что поставки дойдут до 10 мая. Об этом заявил
замглавы Минобороны страны Джеймс Хиппи, слова которого накануне повлекли реакцию со стороны Минобороны РФ.
Британские власти перешли от подстрекательства к конкретным действиям, сказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Так он прокомментировал заявление замминистра обороны Великобритании, который усомнился, что удары по российской территории предоставленным Лондоном оружием будут считаться проблемой.
Подробнее о ходе специальной военной операции и возможности эскалации со стороны западных стран читайте в нашем материале «От слов к прицелу: что стоит за заявлениями минобороны Великобритании»
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