Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция

Продолжается специальная военная операция по защите населения Донбасса. Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать под своей эгидой контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам. В Лондоне заявили, что удары по российской территории британским оружием «не обязательно будут проблемой», за чем последовал соответствующий ответ Москвы. В Воронежской и Курской областях сработали системы ПВО. Больше об обстановке на территориях Донбасса и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».