Норвегия объявила о высылке трех российских дипломатов

Норвегия объявила персонами нон гранта трех российских дипломатов. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

«Норвегия приняла решение объявить трех дипломатов в посольстве России в Осло персонами нон грата. Эти трое занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом», — приводит ее слова пресс-служба норвежского МИДа.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на данное решение Норвегии.

В этот же день Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой. По ее словам, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

Днем ранее о своем решении выслать из страны 30 российских дипломатов сообщили в МИД Италии. Там отметили, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». В это же время объявила о высылке 15 российских дипломатов Дания.

За несколько месяцев страны выслали около 400 российских дипломатов.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.