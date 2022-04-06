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Захарова предупредила об ответных мерах за высылку Норвегией трех дипломатов РФ

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Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Норвегии. Такое заявление сделала в среду, 6 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнула дипломат в ходе брифинга в ответ на вопрос о реакции РФ на высылку сотрудников посольства.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт озвучила решение об объявлении трех дипломатов посольства России в Осло персонами нон грата.

Тогда же Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой. По ее словам, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

Ранее в среду МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

За день до этого о своем решении выслать из страны 30 российских дипломатов сообщили в МИД Италии. Там отметили, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». В это же время объявила о высылке 15 российских дипломатов Дания.

О высылке дипломатов во вторник сообщили Франция и Швеция.

В МИД подчеркивали, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов из европейских стран.

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