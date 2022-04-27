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Новое начало: как восстанавливается Луганск

Горожане возвращаются в свои квартиры и приводят в порядок улицы столицы
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Луганск возвращается к мирной жизни
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Жизнь в Луганской Народной Республике постепенно возвращается в мирное русло — ситуация практически везде стабилизировалась, неспокойно только в прифронтовых районах. Как восстанавливается столица — в фотогалерее «Известий»
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Луганск возвращается к мирной жизни
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Луганск возвращается к мирной жизни
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