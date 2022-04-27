Новое начало: как восстанавливается Луганск

Жизнь в Луганской Народной Республике постепенно возвращается в мирное русло — ситуация практически везде стабилизировалась, неспокойно только в прифронтовых районах. Как восстанавливается столица — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Поток беженцев из освобожденной ЛНР, по данным властей, резко сократился. Люди возвращаются в свои дома и квартиры
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В парках начинаются занятия йогой
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Бабушки гуляют с внуками
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Горожане приводят свои жилища и дворы в порядок. Коммунальщики за прошедшую неделю убрали почти 11 тыс. кубометров мусора
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В городе открывается всё больше магазинов, девушки отправляются на шопинг
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Оживают детские площадки
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Улицы преображаются и с приходом тепла становятся всё многолюднее
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