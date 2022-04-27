Мэр Белгорода рассказал о хлопках в регионе

Мэр Белгорода Антон Иванов в среду, 27 апреля, рассказал о хлопках в регионе.

Он отметил, что многие жители города проснулись под утро от громких звуков.

«С четырех часов держу связь с дежурными службами. Никаких сведений о разрушениях и пострадавших в Белгороде нет», — написал Иванов в своем Telegram-канале.

Также утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.

Тогда же источник «Известий» рассказал, что звуки работы систем противовоздушной обороны слышны в Воронеже.

Кроме того, губернатор Курской области сообщил, что в ночь на 27 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны.

10 апреля в Курской области был введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. Кроме того, 11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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