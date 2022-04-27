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Источник сообщил о работе систем ПВО в Воронежской области

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Звуки работы систем противовоздушной обороны слышны в Воронеже. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает источник «Известий».

Он рассказал, что видел летящий объект, который потом взорвался. Через 15 минут всё повторилось.

Кроме того, местные жители публикуют в Сети кадры, на которых в небе видны вспышки света.

Власти Воронежской области пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов.

Накануне стало известно, что село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Пострадавших среди мирного населения нет.

До этого, 25 апреля, село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

24 апреля сообщалось что украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородского района Белгородской области.

Ранее, 19 апреля, Гладков заявил, что украинские военные обстреляли еще одно село в Белгородской области. После атаки ВСУ в Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. От села до границы с Украиной — около 10 км.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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