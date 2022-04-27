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Губернатор подтвердил срабатывание системы ПВО в Курской области

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В Курской области в ночь на 27 апреля сработала система противовоздушной обороны. Об этом в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, жертв и разрушений нет.

Ранее в этот день жители Курской области сообщали о звуках взрывов. Как сообщили местной жительнице в экстренной службе, на окраине области сработала система ПВО.

Также утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.

Тогда же источник «Известий» рассказал, что звуки работы систем противовоздушной обороны слышны в Воронеже.

10 апреля в Курской области был введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. Кроме того, 11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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