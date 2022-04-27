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Жители Курска сообщают о взрывах в городе

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Очевидцы 27 апреля сообщают о громких взрывах в Курске и его окраинах. Как сообщили местной жительнице в экстренной службе, на окраине области работают ПВО.

Спецоперация в Донбассе 26 апреля. Текстовая трансляция
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Подтверждением этой информации «Известия» не располагают.

До этого, 25 апреля, в 4:15 утра в селе Боровское Рыльского района Курской области расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

Ранее, 10 апреля, в Курской области был введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил.нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной.

В последнее время участились случаи ударов по граничащей с Украиной территории.

Так, серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Несколько Telegram-каналов показали снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Накануне стало известно, что село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородского района Белгородской области.

В связи с этим с 11 апреля Желтый уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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