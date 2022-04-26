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Спецоперация в Донбассе 26 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости
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Спецоперация в Донбассе 26 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-26 08:03:28">
2022-04-26 08:03:28
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Специальная военная операция по защите населения Донбасса продолжается. Российские войска впервые ударили по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры Украины. Лондон расширил пакет экспортных санкций против России, а Вашингтон продолжает раздумывать над новыми. Стало известно, что Служба внешней разведки Украины подделывала доклады о нарушениях минских соглашений, которые якобы допускали Донецкая и Луганская народные республики. Больше об обстановке на территориях Донбасса и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:22
Остающиеся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинские силовики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Сегодня, 10:15
Задержанные в Донбассе сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях Донецкой и Луганской народных республик иностранным разведкам, заявил также Пушилин. Кроме того, ВСУ видели позиции российских военных через камеры Специальной мониторинговой миссии организации. 15 апреля в Донбассе завели дело на нескольких сотрудников СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже, один из задержанных признался в передаче сведений закрытого характера спецслужбам.
Сегодня, 10:05
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара в начале торгов снизился до 72,50 рубля, на 63 копейки.
Сегодня, 09:55
83 мирных жителя ДНР погибли за 69 дней эскалации конфликта со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Среди жертв — один ребенок.
Сегодня, 09:54
Три мирных жителя Донецка получили ранения в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск, написал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Сегодня, 09:47
В поселке Маяк в Приднестровье взорван региональный радиоцентр, ретранслировавший российское радио, сообщает местное МВД. Пострадавших среди сотрудников радиоцентра и местных жителей нет.
Сегодня, 09:35
На Украине создавались психологические условия для возникновения радикальных течений по той же модели, что и в XX веке в Германии, отметил в беседе с «Известиями» сотрудник Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ростислав Прокопшин. Он уверен, что похожий сценарий готовился для России, однако стране удалось избежать этой участи. О корнях неонацизма в соседней стране и существующих методах борьбы с ним читайте в нашем материале «Разделали под рейх: можно ли изменить взгляды украинских радикалов».
Сегодня, 09:26
Минобороны РФ показало, как устроено материально-техническое обеспечение подразделений ВС РФ в полевых условиях. В них оборудуются и столовые, и хлебозаводы, и полевые банно-прачечные комплексы. Подробнее — в видео.
Сегодня, 09:16
СК РФ завел уголовное дело на замкомандира 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Герасименко и других неустановленных военных из бригады из-за обстрела Донецка. По данным ведомства, в результате него пострадал 71-летний мирный житель.
Сегодня, 09:04
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 474 человека, в том числе 69 детей, передает штаб территориальной обороны ДНР. Их привезли в пункт оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали почти 23,5 тыс. человек.
Сегодня, 08:53
Почти 1 млн вынужденных переселенцев прибыли в Россию с территорий Донбасса и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:45
Украина запросила у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд, пишут СМИ. Всего Киев хочет получать от западных стран порядка $5 млрд каждый месяц. Эта сумма не включает расходы на долгосрочные нужды по восстановлению страны.
Сегодня, 08:40
Великобритания способна применить ядерное оружие для защита своей территории и защиты НАТО, если потребуется, заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. «Крайне важно, чтобы он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) этого не забывал», — подчеркнул он.
Сегодня, 08:23
Мирная жительница Донецка погибла в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Сегодня, 08:19
Село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Жертв нет, повреждения получили четыре дома и несколько нежилых построек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сегодня, 08:17
Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу блокпоста в одном из сел Харьковской области, которое находится под контролем РФ. Российские военные контролируют движение военных колонн и досматривают личные автомобили, покидающие населенный пункт.
Сегодня, 08:08
Российские посольство отметило прогресс в освещении украинских событий в Соединенных Штатах. В диппредставительстве заметили, что «некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине».
Сегодня, 08:03
Хотя российские военные и нанесли массированные удары по ключевым объектам ж/д инфраструктуры Украины, их нельзя назвать необратимыми. ВС РФ воздерживаются от таких радикальных мер, как, например, разрушение железнодорожных мостов, подчеркнул в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в материале «Цельная практичность: ВС РФ выводят из строя транспортную инфраструктуру Украины».
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