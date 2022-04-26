Спецоперация в Донбассе 26 апреля. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Остающиеся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинские силовики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.





Задержанные в Донбассе сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях Донецкой и Луганской народных республик иностранным разведкам, заявил также Пушилин. Кроме того, ВСУ видели позиции российских военных через камеры Специальной мониторинговой миссии организации. 15 апреля в Донбассе завели дело на нескольких сотрудников СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже, один из задержанных признался в передаче сведений закрытого характера спецслужбам.





Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара в начале торгов снизился до 72,50 рубля, на 63 копейки.





83 мирных жителя ДНР погибли за 69 дней эскалации конфликта со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Среди жертв — один ребенок.





Три мирных жителя Донецка получили ранения в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск, написал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось об одном погибшем.





В поселке Маяк в Приднестровье взорван региональный радиоцентр, ретранслировавший российское радио, сообщает местное МВД. Пострадавших среди сотрудников радиоцентра и местных жителей нет.





На Украине создавались психологические условия для возникновения радикальных течений по той же модели, что и в XX веке в Германии, отметил в беседе с «Известиями» сотрудник Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ростислав Прокопшин. Он уверен, что похожий сценарий готовился для России, однако стране удалось избежать этой участи. О корнях неонацизма в соседней стране и существующих методах борьбы с ним читайте в нашем материале «Разделали под рейх: можно ли изменить взгляды украинских радикалов»





Минобороны РФ показало, как устроено материально-техническое обеспечение подразделений ВС РФ в полевых условиях. В них оборудуются и столовые, и хлебозаводы, и полевые банно-прачечные комплексы. Подробнее — в видео.





СК РФ завел уголовное дело на замкомандира 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Герасименко и других неустановленных военных из бригады из-за обстрела Донецка. По данным ведомства, в результате него пострадал 71-летний мирный житель.





Из Мариуполя за сутки эвакуировали 474 человека, в том числе 69 детей, передает штаб территориальной обороны ДНР. Их привезли в пункт оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали почти 23,5 тыс. человек.





Почти 1 млн вынужденных переселенцев прибыли в Россию с территорий Донбасса и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.











Украина запросила у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд, пишут СМИ. Всего Киев хочет получать от западных стран порядка $5 млрд каждый месяц. Эта сумма не включает расходы на долгосрочные нужды по восстановлению страны.





Великобритания способна применить ядерное оружие для защита своей территории и защиты НАТО, если потребуется, заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. «Крайне важно, чтобы он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) этого не забывал», — подчеркнул он.





Мирная жительница Донецка погибла в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.





Село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Жертв нет, повреждения получили четыре дома и несколько нежилых построек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу блокпоста в одном из сел Харьковской области, которое находится под контролем РФ. Российские военные контролируют движение военных колонн и досматривают личные автомобили, покидающие населенный пункт.





Российские посольство отметило прогресс в освещении украинских событий в Соединенных Штатах. В диппредставительстве заметили, что «некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине».