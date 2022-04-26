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В Белом доме рассказали о планах США ввести против России новые санкции

Псаки: власти США могут ввести против России новые санкции
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Власти Соединенных Штатов продолжают рассматривать возможность введения новых антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Я бы напомнила вам, что мы продолжаем проводить обзор санкций. Никто не защищен от наших санкций», — сказала она на брифинге для журналистов.

По словам Псаки, США уже ввели рестрикции против президента России Владимира Путина, а также против его «ближайших приближенных». Она уточнила, что пока не может предоставить анализ, на кого будут направлены последующие санкции, поскольку власти США еще «продолжают обзор».

20 апреля США расширили российский санкционный список. В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк». Также американский минфин добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие». Кроме того, были введены визовые ограничения в отношении 635 граждан России.

Комментируя такие действия, российское посольство в Вашингтоне подчеркнуло, что нарастающий абсурдный характер ограничительных мер свидетельствует об отчаянии американской стороны в попытках подчинить РФ.

7 апреля Соединенные Штаты расширили санкционный пакет в отношении российских организаций и физических лиц. В частности, ограничения коснулись 29 российских структур и восьми физлиц. В то же время минфин США исключил из антироссийских рестрикций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

В тот же день сенат конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта о запрете импорта энергоносителей из России. В марте документ уже подписал американский лидер Джо Байден. Сейчас мера кодифицируется, так как в ходе рассмотрения в него внесли поправки.

Из-за этого закон о запрете импорта энергоносителей вернут в нижнюю палату и в случае окончательного утверждения передадут на подпись президенту. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, отметила, что американский лидер намерен подписать законопроект.

6 апреля Вашингтон ввел запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

Кроме того, в тот же день минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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