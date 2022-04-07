Прямой эфир
Культура
ABBA представила новый клип на песню Waterloo 1974 года
Мир
Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине
Общество
Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания
Мир
В Совбезе сообщили о закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности
Мир
Черногория объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 8 апреля до 76,2 рубля
Происшествия
На главреда «Новой газеты» Муратова напали в поезде
Туризм
Чернышенко назвал РФ самым безопасным для граждан местом для туризма
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ

Псаки: Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет одобренный конгрессом законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Трансляция велась в Twitter американской администрации.

Не жми на газ: новые западные санкции не затронули энергетику
Великобритания и США объявили очередные рестрикции, а Евросоюз не смог договориться

Кроме того, по ее словам, американский лидер утвердит законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией.

«Это то, что президент поддерживает, к чему он призывал. Разумеется, он планирует их подписать», — заявила Псаки.

Ранее в этот день сенат конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта о запрете импорта энергоносителей из России. В марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США. Сейчас мера кодифицируется, так как в ходе рассмотрения в него внесли поправки.

Из-за этого закон о запрете импорта энергоносителей вернут в нижнюю палату и в случае окончательного утверждения передадут на подпись Байдену.

30 марта стало известно, что США начали рассматривать возможность высвобождения из стратегических запасов по 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев.

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022