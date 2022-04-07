Сенат США проголосовал за отказ от импорта российских энергоносителей

В сенате конгресса США идет голосование за одобрение законопроекта о запрете импорта энергоносителей из России, проект уже набрал необходимое для поддержки количество голосов. Данные в режиме настоящего времени 7 апреля транслирует телеканал C-Span.

В марте документ уже подписал американский лидер Джо Байден и одобрила палата представителей конгресса США. Сейчас мера кодифицируется, так как в ходе рассмотрения в него внесли поправки.

Из-за этого закон о запрете импорта энергоносителей вернут в нижнюю палату и в случае окончательного утверждения передадут на подпись Байдену.

30 марта стало известно, что США начали рассматривать возможность высвобождения из стратегических запасов по 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев.

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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