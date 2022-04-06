США введут запрет на новые инвестиции в экономику России

Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Об этом в среду, 6 апреля, заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

«Сегодня мы в координации с «группой семи» и Евросоюзом объявляем о запрете на новые инвестиции в РФ <…> Без инвестиций со стороны нашего частного сектора [президент РФ Владимир] Путин лишится опыта и навыков, которые связаны с инвестициями, а последствия для нынешней «утечки мозгов» из РФ будут значительными», — приводит ТАСС слова чиновника.

Он также добавил, что США пытается отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла могла обслуживать внешний долг.

«Мы лишили Россию возможности использовать замороженные средства ЦБ для осуществления выплат по долгам. И поэтому России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта», — отметил представитель администрации.

По данным NYT, администрация Джо Байдена начала кампанию по «отделению России от ее оставшихся международных союзников на фоне расширяющегося противостояния из-за Украины». Именно этим, как отмечают источники издания, вызвана первая за многие годы поездка американской делегации на переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как заявил 4 апреля заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, США принудили Европу ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из РФ, но и увеличили за минувшую неделю объем ее поставок на 43%, до 100 тыс. б/с. Он предупредил Европу, что ей следует ждать от Вашингтона подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что европейцам Штаты аналогичных мер не позволяют.

Так, в конце марта Штаты решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и спустя месяц после введения первых санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости.

8 марта Вашингтон запретил весь импорт нефти из РФ. Он признал, что последствия от таких ограничений ударят и по самим США, где стоимость бензина достигла исторического максимума.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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