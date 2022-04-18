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Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям

Потребительские цены с начала марта увеличились на 9,4%, но блицкриг против России провалился, уверен президент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям
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2022-04-18 17:30:50
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Российская экономика смогла справиться с беспрецедентным давлением со стороны западных стран. Об этом Владимир Путин заявил 18 апреля во время профильного совещания. Тем не менее, он обратил внимание на ситуацию вокруг потребительских цен в стране — за полтора месяца они выросли на 9,4%. В годовом выражении инфляция в начале апреля составила 17,5%. По словам президента, речь идет об очень высоких значениях, которые неблагоприятно сказываются на жизни россиян. На этом фоне власти приняли решение проиндексировать социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.

Экономический блицкриг

Совещание по экономическим вопросам прошло практически полностью в закрытом режиме. Доступным для широкой общественности оказалось лишь вступительное слово президента, он ограничился относительно кратким выступлением. Беседу, в которой приняли участие, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и профильные министры, глава государства провел в формате видеосвязи, который прижился в администрации президента с начала пандемии коронавируса.

Основной темой совещания стали вопросы, связанные с экономической ситуацией в стране в условиях санкционного давления. По мнению президента, Россия в целом выдержала удар со стороны коллективного Запада, который с конца февраля ввел уже несколько пакетов антироссийских санкций.

— Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, — заявил Владимир Путин. — Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась.

Рост принял
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент уверен, что сейчас заметны признаки стабилизации экономической ситуации. Об этом, по его словам, в частности, свидетельствует курс рубля. Он вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом, подчеркнул глава государства. 18 апреля курс евро на Московской бирже опустился на ₽2,45 или 2,9% — до ₽82,9 (по данным торгов на 13:26 по московскому времени). В последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки 83 рублей 8 апреля. Рубль также укрепляется относительно доллара — он достигнул отметки ₽79.

Владимир Путин добавил, что по итогам первого квартала положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд. Речь идет об историческом максимуме. Между тем в банковскую систему России возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан, заметил президент. Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, розничный спрос пришел в норму, отметил Владимир Путин. По его словам, сейчас товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются.

Очевидно, что российская экономика достаточно хорошо адаптировалась к серьезным ограничениям, которые были введены западными странами, сказал «Известиям» доктор экономических наук Евгений Смирнов. Однако ключевой момент для дальнейшего экономического развития заключается в сохранении кратковременных достижений, так как санкции в отношении России будут применяться еще длительное время, добавил эксперт.

— Например, положительная картина по платежному балансу складывается сейчас в основном из снижения импорта и сохранения устойчивых объемов экспорта ввиду благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках сырья. Однако долгосрочные негативные последствия для платежного баланса связаны с другими индикаторами. Например, с ухудшением позиций по счету операций с капиталом платежного баланса, которое происходит не сразу, а постепенно, — уточнил Евгений Смирнов.

Наконец, важным вопросом остается поддержание ликвидности в экономике. Это во многом зависит от платежеспособности корпораций и домохозяйств, которая, в свою очередь влияет на устойчивость банковского сектора.

— Насколько государство будет способно поддерживать эту ликвидность путем государственных кредитов и гарантий? Раньше эта проблема решалась проще, поскольку в рамках многостороннего сотрудничества, которое сейчас существенно сократилось, можно было обеспечивать вливание дополнительной ликвидности в экономику за счет заимствований на международных рынках. Теперь такие возможности существенно сузились, — заметил Евгений Смирнов.

Таким образом, в условиях продолжающегося санкционного давления необходимо не только решение краткосрочных вопросов экономического развития, но и разработка долгосрочных вариантов инвестиционной и внешнеторговой политики. Россия также нуждается в более гибкой денежно-кредитной и фискальной политике, которая будет способствовать преодолению так называемой «жесткой посадки» в экономике, резюмировал специалист.

Опасный дефицит

Несмотря на сложную обстановку на международной арене, в стране стабилизируется ситуация с инфляцией, подчеркнул президент. Хотя Владимир Путин признал, что за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%. В годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция и вовсе составила 17,5%. Это очень высокое значение, которое отражается на жизни россиян. На этом фоне ранее уже было принято решение проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство, заявил глава государства.

Ситуация в мировой экономике стремительно ухудшается, по мнению ряда экономистов кризис идет по инфляционному сценарию, отметил в беседе с «Известиями» доцент Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев. Он напомнил, что в России показатель месячной инфляции в марте оказался самым высоким за последние 20 лет. Если не брать в расчет плодоовощную продукцию, то цены на продовольствие в марте месяце выросли на 5,59% по отношению к февралю.

— Что касается плодоовощной продукции, сравнивая март 2021-го и март 2022-го, то рост цен составил 34,9%. В сегменте непродовольственных товаров лидером по росту цен стали электротовары — 28,9%. По самым оптимистичным прогнозам при грамотной денежно-кредитной политике рост цен вернется к целевым показателям не раньше 2024 года, — подытожил он.

Рост принял
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Нельзя забывать, что санкции также повышают риски дефицита некоторых товаров. Владимир Путин признал, что антироссийские санкции повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, а также создали препятствия для проведения расчетов.

Экономика России, зависящая от импорта многих промежуточных ресурсов, в любом случае не станет сразу самодостаточной по многим позициям, отметил Евгений Смирнов. По словам доцента экономических наук, координатора экспертного сообщества конкурса «Моя страна — моя Россия» Галины Сорокиной, основные риски могут возникнуть на рынке высокотехнологичной продукции.

— Например, уже сегодня ограничены поставки не только из недружественных стран, но и из третьих стран в связи с выдвижением США запрета на торговлю с Россией товарами, произведенными с использованием американских технологий и (или) оборудования, — пояснила она.

Хотя министерство торговли США заявило, что, например, смартфоны и автомобили могут поставляться конечным пользователям, не входящим в санкционный список, многие, в том числе китайские и корейские фирмы до сих пор не сняли свои ограничения на поставку этих товаров.

Кроме того, в скором времени может появиться дефицит высокоточного медицинского и промышленного оборудования, которое закупалось за рубежом, а также запасных деталей и комплектующих к ним, предполагает Галина Сорокина. В связи с этим целесообразно направить профицит бюджета на развитие отечественного производства высокотехнологичного оборудования, уверена она.

Сейчас, по ее словам, также важно поддерживать малое инновационное технологическое предпринимательство. Развитие таких фирм в условиях значительного преимущества по издержкам крупных игроков рынка, зачастую при отсутствии финансовой и иной поддержки, было нецелесообразно экономически. Но сейчас поиск новых решений, особенно в области деталей и комплектующих высокотехнологичных производств, может стать важной составляющей национальной стратегии импортозамещения, предполагает Галина Сорокина.

Также, по ее словам, важно заняться поддержкой молодежного предпринимательства, особенно в областях, связанных с импортозависимыми отраслями. Она напомнила, что пока большинство компаний, ушедших с российского рынка, отправили персонал в бессрочные отпуска. Однако, в скором времени, это может обернуться ростом безработицы. Развитие молодежного предпринимательства должно сгладить последствия ухода с рынка некоторых иностранных работодателей.

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