«Люди останутся»: грозит ли России дефицит кофе

Крупные иностранные производители кофе решили уйти из России, а цены за месяц поднялись в полтора раза. В последние годы кофе (причем натуральный) стал поистине народным напитком, и беспокойство по поводу того, что он может исчезнуть из магазинов либо подорожать до полной недоступности, стало всеобщим. Не всё так плохо, считают специалисты отрасли. Кофе стал дороже, но на полках магазинов он сохранится, а главные проблемы развивающейся кофейной индустрии связаны не с санкциями, а с курсом, валютными рисками, нехваткой и отчасти логистикой. Подробности — в материале «Известий».

Перед распадом СССР потребление кофе в России было крошечным, не превышая 200 граммов на человека в год. Россия, как и другие советские республики, в те времена считалась «чайной» страной. А если не учитывать быстрорастворимый, то получается, что кофе 30 лет назад вообще практически не пили. Но за минувшие десятилетия всё поменялось. В 2021 году каждый россиянин в среднем выпивал 60 л кофе в год, или 2,1 кг в сухом виде. Общее потребление, соответственно, составило свыше 300 тыс. т, и по этим цифрам РФ вошла в десятку крупнейших потребителей кофе в мире.

Цифры на душу по мировым меркам всё еще не слишком впечатляют. Скажем, Финляндии мы проигрываем по этому показателю в шесть раз, США — в два раза. Однако рост в России — один из самых быстрых в мире, причем это даже не объяснить низкой базой: в последние пять лет потребление, уже и так сравнительно высокое, увеличилось в полтора раза. Подъем не поколебался даже в пандемию. Более того, индустрия развилась до такой степени, что Россия стала довольно крупным поставщиком растворимого кофе (правда, в основном в страны ЕАЭС).

Сейчас ситуация для кофеманов в России сложилась экстремальная. У нас в стране кофе не может расти просто в силу климатических причин. В условиях же многочисленных формальных и неформальных ограничений на импорт поставки кофе в страну оказались под угрозой, что немедленно сказалось и на ценах, подскочивших на 50% за считаные недели. В довершение всего крупные иностранные производители (Lavazza и Paulig) решили уйти с российского рынка, хотя режим санкций их к этому не обязывал.

Люди останутся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В первую очередь нужно заметить, что большая часть кофе в России выпускается и перерабатывается российскими же компаниями. В страну поступает в основном сырой зеленый кофе, из которого около 50% приходится на сорт робуста, а еще 40% составляет арабика. Обжаркой занимается отечественный бизнес. Что касается стран-поставщиков, то это в подавляющем большинстве государства, которые санкций против России не вводили.

— В Россию кофе ввозится преимущественно из Бразилии, Вьетнама, Индии и Колумбии. Италия и Финляндия – это страны, которые поставляют уже готовый продукт, и они, собственно, сейчас выходят с рынка. Но они в основном занимались расфасовкой уже закупленного сырья, будь то зерновой кофе, растворимый или молотый. То есть их нишу смогут быстро забрать другие компании с российским резидентством, — отметил в интервью «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отмечал, что политических рисков для импорта кофе в страну нет, так как большая часть производителей сырья находится в Латинской Америке, Азии и Африке. Однако возникли проблемы с логистикой, поскольку стоимость фрахта, подскочившая в пандемию, теперь, с отказом многих перевозчиков работать с Россией, стала совсем уже запредельной.

Тем не менее основные трудности с поставками кофе в страну и с ростом цен — не только и даже не столько логистического свойства, говорит генеральный директор импортера KLD Trade Андрей Эльсон.

— Ни одна страна – производитель зеленого кофе не отказала нам в продаже или отгрузке зеленого кофе. Более того, даже страны, принявшие санкции, не препятствуют транзиту через свою территорию. Все-таки это еда. Есть сложности с морскими перевозчиками. Есть сложности с подачей контейнеров под загрузку. Очень серьезно удлинилось транзитное время: если в 2019 году за полтора месяца кофе доходил до нас практически отовсюду, то сейчас по отдельным направлениям транзитное время увеличилось до 90 дней. Начиная с осени прошлого года мы сталкивались с серьезными логистическими трудностями по причине дефицита контейнеров, и сейчас, в марте и апреле 2022 года, мы наблюдаем серьезный сбой отгрузок.

— Но самой существенной проблемой отрасли является не логистика, а сокращение доступной денежной массы, — добавил собеседник «Известий». — Импортеры вынуждены сосредотачиваться на доставке кофе и не могут самостоятельно, без участия обжарщика, покупать такие же объемы, как год назад. Такой инструмент, как отсрочка платежа, просто прекратил свое существование. Компании с недостаточной капитализацией сталкиваются с очень большими трудностями, и мы видим высокий риск, что не все игроки переживут этот год. Но в целом, по состоянию на сегодняшний день, мы продолжаем работать: мы покупаем кофе, отгружаем кофе, получаем платежи от наших покупателей и оплачиваем поставки.

По словам Вавилова, валютных рисков быть не должно, поскольку страны, поставляющие в Россию сырье, не относятся к недружественным. А значит, можно спокойно варьировать валюту, в которой будет проводиться оплата.

Что касается ухода Lavazza и Paulig, то производители и импортеры не видят ситуацию трагичной.

— Мы говорим об уходе с рынка двух брендов с общим объемом продаж более 15 тыс. т в год, или почти 20% емкости рынка жареного/молотого кофе. Это серьезная цифра и очень много лояльных потребителей в сегменте премиального кофе. Эти бренды свою репутацию зарабатывали годами, и заменить в одночасье их не получится. С другой стороны, Lavazzа — это кофе, импортируемый из Италии, Paulig производил кофе в России. В обоих случаях это высокопрофессиональные команды, и в случае Paulig еще и локальное производство, — сказал Эльсон.

Он подчеркнул, что важно помнить о том, что своим успехом на нашем рынке они во многом обязаны людям, которые работали над развитием и продвижением брендов. Эти люди остались здесь, и вполне возможно, что они смогут повторить историю успеха.

Люди останутся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Также очень важно понимать, что помимо торговой марки, кофе — это бленд, обжарочное оборудование и профессионализм обжарщика. На сегодняшний день в России достаточно мощностей для обжарки кофе, достаточно много специалистов в области оценки качества кофе и у нас есть отличные обжарщики. Потребность рынка в нашем продукте может быть полностью удовлетворена отечественными обжарщиками.

Специалисты сходятся на том, что физический дефицит напитка нам в обозримом будущем не грозит. Но что будет с ценами? По словам Николая Вавилова, серьезного роста расценок ожидать не приходится

— Рост цен будет в рамках инфляции и девальвации рубля, то есть не более чем на 10–15%. Возможно, элитные сорта могут подорожать чуть сильнее, также есть варианты с параллельным импортом особо дорогих брендов кофе, но их доля будет настолько скромной, что об этом фактически нет смысла говорить. Но, так или иначе, дорогой напиток может подорожать чуть сильнее, в пределах 20%.

Эльсон, в свою очередь, отметил, что цены будут зависеть от множества факторов.

— Это зависит от того, какой продукт у себя на полке хотят видеть ритейлеры. Мы, компании – импортеры зеленого кофе, покупаем кофе, предоплачиваем его и привозим в Россию. По сравнению с апрелем 2021 года мировые цены на арабику выросли почти в два раза. В условиях сложной логистики и удлиненного транзитного времени нам нужно намного больше денег на покупку кофе. Обжарщики превращают зеленый кофе в привычный нам всем готовый продукт. Они покупают зеленый кофе, цена на который выражается в валюте, и продают готовый продукт за рубли, неся бремя валютного риска. Они инвестировали огромные деньги в производство, годами создавали свои смеси, и в этом есть ценность. Если ритейл постарается поддержать обжарщиков кофе и сохранить разнообразие полки, то они не могут не согласиться с тем, что нужно принимать новые цены обжарщиков. В таком случае мы предполагаем, что цена за килограмм жареного кофе будет начинаться от 2000 рублей.

По его словам, такое ценообразование, возможно, приведет к сокращению потребления кофе, но создаст условия для достойной замены уходящим игрокам и поддержит качество продукта.