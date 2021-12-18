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Зерно сомнения: россияне могут остаться без качественного кофе

Эксперты допускают дефицит на рынке до 2023 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Зерно сомнения: россияне могут остаться без качественного кофе
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2021-12-16 19:23:57
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Кофе на бирже подорожал почти до максимума за десять лет. В Бразилии неурожай, в Эфиопии засуха, контейнерный кризис вызвал сбои в поставках. На рынке ждут дефицита арабики до 2023 года. Насколько подорожает кофе в рознице и что придется пить потребителям, выясняли «Известия».

Цены взлетели

Рынок кофе штормит весь год — цены растут начиная с апреля. За восемь месяцев цена на фьючерсы поднялась с $1,30 за фунт (0,45 кг) до $2,50 за фунт — а в декабре достигла десятилетнего максимума. Сейчас фьючерсы дешевле, но по-прежнему вблизи пиковых значений.

Кофе — один из самых активно торгуемых сырьевых товаров в мире. Наиболее востребованный сорт — арабика, его стоимость в этом году выросла примерно на 80%.

Зерно сомнения 
Рабочий сушит кофейные зерна сорта арабика на ферме «Конкиста»‎ в южном бразильском городе Минас-Жерайс
Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
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Главная причина — проблемы, возникшие у ключевых экспортеров. Так, Бразилия (там выращивают более 30% всего кофе в мире, в основном арабику) столкнулась с рекордным неурожаем. В мае началась сильнейшая за столетие засуха, кофейные плантации массово гибли. В июле пришли аномальные холода, из-за которых уцелевшие посадки кофе стали быстро вымерзать.

Особенно пострадали плантации в двух главных «кофейных» штатах Бразилии — Минас-Жераис и Сан-Паулу, где, кроме арабики, выращивают и более дешевый сорт — робусту, отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его оценкам, урожай кофе в Бразилии по итогам 2021 года рухнул на 30–35%.

В Колумбии часть урожая погубили дожди, Эфиопия — на пороге гражданской войны, что чревато проблемами с производством. Во Вьетнаме — новая вспышка коронавируса и жесткие карантинные ограничения, ударившие по экспорту кофе. К тому же из-за ковида урожай просто стало некому собирать.

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Кофейная плантация на высохшем берегу реки Рио-Гранде во время засухи в Бразилии
Фото: Getty Images/Bloomberg/Jonne Roriz
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Потрескавшаяся земля на кофейной плантации в Бразилии во время засухи
Фото: Getty Images/Bloomberg/Jonne Roriz
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Заброшенная территория кофейной фермы в Гондурасе. Владельцы эмигрировали в США
REUTERS/Fredy Rodriguez
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Кофейное дерево на заброшенной ферме в Гондурасе, с которого некому собрать урожай
REUTERS/Fredy Rodriguez
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«Например, Коста-Рика, где высокий уровень жизни, нанимала сборщиков урожая из соседних Никарагуа на севере и Панамы на юге. Однако ковидные ограничения существенно ограничили въезд гастарбайтеров, пришлось брать более дорогих местных. Но это не только дороже, но и сложнее, так как местные на черной работе работать не хотят», — замечает Илья Савинов, основатель и управляющий компании по обжарке кофе «Торрефакто».

Кофе застрял

Всё это наложилось на кризис в логистике. Стоимость морских перевозок за год взлетела, по разным оценкам, от 2 до 8 раз. Причиной аналитики называют активизацию спроса на товары, рост цен на топливо, перераспределение объемов грузов между различными регионами и мировой торговый дисбаланс.

Самих контейнеров критически не хватает. В портах нехватка докеров и грузчиков. Суда долго разгружает, возникает эффект «бутылочного горлышка». Масла в огонь подлила авария контейнеровоза Ever Given, застрявшего в феврале в Суэцком канале, — это надолго нарушило цепочки поставок во всем мире. От сбоев с поставками страдает не только кофе. 90% потребительских товаров перевозятся по морю в контейнерах, в каждом из которых по 20–30 т груза.

Зерно сомнения

Спутниковый снимок контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале

Фото: Getty Images/DigitalGlobe/ScapeWare3d
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«Это приводит к срыву поставок и локальному дефициту конкретных сортов в странах потребления, что дополнительно гонит цену вверх. Из-за подорожания арабики кофейни и другие участники рынка переходят на [более дешевые сорта]. В Европе на споте тоже практически нет Бразилии либо она слишком дорога», — поясняет Илья Савинов.

На всех не хватает

Сбои привели к тому, что поставщики закупаются кофе про запас, что опять же оказывает давление на цены. «Учитывая, что в пути задерживается большое количество кофе, вам нужен дополнительный кофе в наличии, чтобы удовлетворить спрос», — указывает Карлос Мера, аналитик Rabobank.

На фоне проблем с доставкой и ростом спроса компании и трейдеры стремятся ограничить поставки. Трейдеры используют фьючерсы, позволяющие им обеспечивать поставки по установленным ценам. Причина — в опасениях, что они не смогут получить достаточные запасы на «физическом рынке», где больше возможностей для выбора. Подобное истощение запасов «очень четко сигнализирует рынку о том, что сохраняется острая нехватка кофе, констатируют аналитики. В первую очередь речь об арабике, наиболее дорогом и востребованном сорте, на который приходится около 75% производства кофе в мире.

Зерно сомнения
Фото: Getty Images/Bloomberg/Patricia Monteiro

Сорт робуста — более крепкий и горький на вкус — выращивают исключительно в восточном полушарии, в основном в Африке, Индонезии и Вьетнаме. Он намного дешевле арабики — почти в четыре раза.

Мировые цены на кофе достигли максимумов 2011 года

Робуста вместо арабики

Из-за ситуации на рынке кофе в рознице уже подорожал. Аналитики исследовательской компании NTech проследили, как изменилась стоимость кофе в одной из крупных российских сетей супермаркетов. Так, средняя стоимость растворимого кофе за год выросла на 29,82%: в 2020 году составляла 265,88 рубля, а в 2021 году уже 345,17 рубля. Средняя стоимость молотого кофе выросла на 24,28% за год: в 2020 году составляла 260,57 рубля, а в 2021 году уже 323,82 рубля.

Цена на кофе в зернах выросла на 18,42%, а на капсульный — на 38,75%. По данным Ntech, растворимый кофе бренда Nescafe подорожал за год на 43,14%. Его стоимость в 2020 году составляла 154,63 рубля, а в 2021 году уже 221,35 рубля. Растворимый кофе марки Jacobs прибавил в цене 30,02%. Его стоимость в 2020 году составляла 338,2 рубля, а в 2021 году уже 439,74 рубля.

Новый виток подорожания кофе в рознице, как предполагают аналитики, придется на I квартал 2022 года — еще плюс 15–25%.

Уже осенью возникли опасения, что на фоне дороговизны и проблем с поставками производители начнут заменять арабику более дешевой и менее вкусной робустой.

Зерно сомнения

Кофейные ягоды робусты

REUTERS/Jose Roberto Gomes
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Риск того, что кофе может стать хуже, действительно есть, считает Андрей Вихарев, директор Meros Equity. Но не из-за высокой стоимости зерна — маржинальность кофейного бизнеса позволяет это учитывать. Это будет связано с невозможностью удовлетворить полностью спрос поставщиков на качественное зерно. А значит, при недостаточности количества зерна качественного, в смеси могут начать добавлять то зерно, которое будет в наличии.

Сами производители не скрывают: в привычных сочетаниях смесей доля робусты может увеличиться. Но уверяют, что это не скажется на вкусе конечного продукта.

«Мы давно дочищаем коммерческие запасы робусты с помощью фотосепаратора, удаляя гнилые и закисшие зерна, а также всё то, что не подходит под стандарт по цвету (до 1% от общей массы). Это повышает качество кофе, а цена его остается приемлемой. Плюс в робусте вдвое больше кофеина. А кофе пьют в основном, чтобы взбодриться», — отмечают в «Торрефакто».

По оценкам игроков рынка, кофе в рознице подорожает на 20–30%. При этом максимальный процент будет у дешевых сортов, по самым «низким» позициям рост цены может достигнуть 40%.

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