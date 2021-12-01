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Маркетолог заявил о спаде производства кофе арабика на 30%

Маркетолог Григорьев заявил о спаде производства кофе арабика на 30%
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Мировые цены на кофе растут из-за того, что в странах, производящих арабику, прогнозируется спад производства этого продукта до 30%, а также из-за ряда других неблагоприятных условий, в том числе погодных. Об этом заявил «Известиям» Николай Григорьев, член совета Гильдии маркетологов, комментируя рекордное повышение стоимости кофе с 2011 года.

«Рынок кофе находится в очень тревожном, несбалансированном состоянии, что и отражается на биржевых ценах», — сказал маркетолог 1 декабря.

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Ранее в этот же день стоимость декабрьских фьючерсов кофе достигла $2,33 за фунт — это стало максимумом с 2011 года. Аналитики утверждают, что напряженность на рынке сохранится до 2023 года из-за низкого урожая и задержек в цепочках поставок.

По словам Григорьева, прогнозируется подъем производства кофе сорта робуста, который также называют конголезским, в пределах 10%, но это не компенсирует падение арабики.

Он рассказал, что из-за разрывов производственных цепочек возникают проблемы, связанные со сбором кофейных зерен, транспортировкой и так далее. Кроме того, антиковидные ограничения в странах — производителях арабики, из-за чего страдает само производство.

По данным экспертов, опрошенных телеканалом СNBC, изменение цены на кофе произошло на фоне неблагоприятных погодных и других условий в ряде стран — главных производителей этого продукта. К дефициту сырья привели засуха и заморозки в Бразилии, дожди в Колумбии и Индии, распространение коронавируса во Вьетнаме и политический кризис в Эфиопии, где ведутся боевые действия. Отмечалось, что неблагоприятная погода повлияла на урожай не только конца 2021 года, но и, возможно, скажется на урожаях 2022-го и 2023-го.

В конце мая стоимость кофе сорта арабика выросла до максимума 2016 года на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии. Стоимость июльского контракта достигала тогда $1,5 тыс. за фунт.

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