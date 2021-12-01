Мировые цены на кофе достигли максимумов 2011 года

Стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, по данным Лондонской биржи ICE, что стало максимумом с 2011 года. Аналитики утверждают, что напряженность на рынке сохранится до 2023 года из-за низкого урожая и задержек в цепочках поставок. Об этом сообщает сайт телеканала СNBC в среду, 1 декабря.

Отмечается, что 25 ноября цена на кофе доходила до $2,46 за фунт. Базовая цена Международной ассоциации производителей кофе (ICO) 26 ноября выросла на 85% год к году и составила $2,07. С начала года этот продукт подорожал уже почти на 82%.

Изменение цены произошло на фоне неблагоприятных погодных и других условий в ряде стран — главных производителей кофе. К дефициту сырья привели засуха и заморозки в Бразилии, ливни в Колумбии и Индии, распространение коронавируса во Вьетнаме и политический кризис в Эфиопии, на Севере которой ведутся боевые действия.

По словам главы товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена, неблагоприятные погодные условия повлияли на урожай не только конца 2021 года, но и, возможно, скажутся на урожаях 2022-го и 2023-го. В этом случае, добавил он, кофе может подорожать в дальнейшем. Ожидается, что рост цен продолжится и из-за высоких транспортных расходов, подорожания удобрений и нехватки рабочей силы, отмечает телеканал.

В конце мая стоимость кофе сорта арабика выросла до максимума 2016 года на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии. Стоимость июльского контракта достигала тогда $1,5 тыс. за фунт.

В ассоциации «Росчайкофе» (объединяет крупнейших изготовителей) сообщали «Известиям», что в российские розничные магазины в сентябре могут снизиться поставки индийского чая, так как в этом году его производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции из-за коронавируса. Индийские компании уведомили российских партнеров, которые закупают у них сырье.

Торговый представитель России в Индии Александр Рыбас отмечал, что индийский чай можно заменить за счет импорта из Шри-Ланки, Кении и Китая.