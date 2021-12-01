Прямой эфир
Политика
Косачев заявил об использовании НАТО «агрессии РФ» для продвижения на восток
Мир
Блинкен заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений в отношении РФ
Общество
Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей
Мир
Санкции ЕС в связи с миграционным кризисом могут затронуть компанию «Белавиа»
Экономика
Мировые цены на кофе достигли максимумов 2011 года
Мир
Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике
Общество
Улицу в родном для Градского Копейске назвали в его честь
Мир
Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Канаде
Мир
Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступления
Авто
Подержанные автомобили в России с начала года подорожали на 34%

Мировые цены на кофе достигли максимумов 2011 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, по данным Лондонской биржи ICE, что стало максимумом с 2011 года. Аналитики утверждают, что напряженность на рынке сохранится до 2023 года из-за низкого урожая и задержек в цепочках поставок. Об этом сообщает сайт телеканала СNBC в среду, 1 декабря.

Не чая ли: бизнес предупредил о сокращении поставок индийской продукции в магазины
Распространение коронавируса в стране не позволит производителям собрать весь урожай на плантациях

Отмечается, что 25 ноября цена на кофе доходила до $2,46 за фунт. Базовая цена Международной ассоциации производителей кофе (ICO) 26 ноября выросла на 85% год к году и составила $2,07. С начала года этот продукт подорожал уже почти на 82%.

Изменение цены произошло на фоне неблагоприятных погодных и других условий в ряде стран — главных производителей кофе. К дефициту сырья привели засуха и заморозки в Бразилии, ливни в Колумбии и Индии, распространение коронавируса во Вьетнаме и политический кризис в Эфиопии, на Севере которой ведутся боевые действия.

По словам главы товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена, неблагоприятные погодные условия повлияли на урожай не только конца 2021 года, но и, возможно, скажутся на урожаях 2022-го и 2023-го. В этом случае, добавил он, кофе может подорожать в дальнейшем. Ожидается, что рост цен продолжится и из-за высоких транспортных расходов, подорожания удобрений и нехватки рабочей силы, отмечает телеканал.

В конце мая стоимость кофе сорта арабика выросла до максимума 2016 года на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии. Стоимость июльского контракта достигала тогда $1,5 тыс. за фунт.

В ассоциации «Росчайкофе» (объединяет крупнейших изготовителей) сообщали «Известиям», что в российские розничные магазины в сентябре могут снизиться поставки индийского чая, так как в этом году его производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции из-за коронавируса. Индийские компании уведомили российских партнеров, которые закупают у них сырье.

Торговый представитель России в Индии Александр Рыбас отмечал, что индийский чай можно заменить за счет импорта из Шри-Ланки, Кении и Китая.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021