Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Диетолог назвала допустимую ежедневно дозу кофе

Диетолог Соломатина рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Международный день кофе, который отмечается 1 октября, диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько кофе можно выпивать каждый день без вреда для здоровья.

Как сообщила специалист телеканалу «360», без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек кофе. Между тем некоторым людям лучше вовсе отказаться от употребления этого напитка. Так, если у человека повышено артериальное давление, то лучше не пить кофе, поскольку в такой момент тонизировать организм не нужно.

Домашнее равновесие: кофе потерял лидерство среди напитков в РФ
На самоизоляции россияне стали пить больше чая

Кроме того, кофе не рекомендуется пить людям с заболеваниями со стороны нервной системы — например, если наблюдается повышенная возбудимость.

Соломатина отметила, что кофе также следует исключить из рациона тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, связанными с повышенной кислотностью, пишет RT.

От крепкого кофе на голодный желудок стоит отказаться и людям без заболеваний. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что такой утренний ритуал может нарушить переваривание пищи и вызвать болевые ощущения. Кофе также не рекомендуют детям и беременным. Его стоит ограничить при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии.

Соломатина также посоветовала тем, кто равнодушен к кофе, но хочет привести себя в тонус, альтернативные варианты. Так, можно выбрать чай, причем как черный, так и зеленый. В последнем содержится теанин, который поможет сосредоточиться и стимулировать работу мозга.

Русакова напомнила, что взбодриться также помогут какао и цикорий.

27 сентября врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021