Диетолог назвала допустимую ежедневно дозу кофе

В Международный день кофе, который отмечается 1 октября, диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько кофе можно выпивать каждый день без вреда для здоровья.

Как сообщила специалист телеканалу «360», без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек кофе. Между тем некоторым людям лучше вовсе отказаться от употребления этого напитка. Так, если у человека повышено артериальное давление, то лучше не пить кофе, поскольку в такой момент тонизировать организм не нужно.

Кроме того, кофе не рекомендуется пить людям с заболеваниями со стороны нервной системы — например, если наблюдается повышенная возбудимость.

Соломатина отметила, что кофе также следует исключить из рациона тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, связанными с повышенной кислотностью, пишет RT.

От крепкого кофе на голодный желудок стоит отказаться и людям без заболеваний. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что такой утренний ритуал может нарушить переваривание пищи и вызвать болевые ощущения. Кофе также не рекомендуют детям и беременным. Его стоит ограничить при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии.

Соломатина также посоветовала тем, кто равнодушен к кофе, но хочет привести себя в тонус, альтернативные варианты. Так, можно выбрать чай, причем как черный, так и зеленый. В последнем содержится теанин, который поможет сосредоточиться и стимулировать работу мозга.

Русакова напомнила, что взбодриться также помогут какао и цикорий.

27 сентября врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.