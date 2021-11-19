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Логист заявил о росте стоимости морских перевозок в пять раз с 2020 года

Логист Плотников заявил о росте стоимости морских перевозок в пять раз с 2020 года
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Повышение стоимости международных морских и мультимодальных перевозок привело к росту себестоимости товаров повседневного спроса (одежда, обувь), а также сказалось на относительно дешевом сырье для химпрома, нежели на ценообразовании более дорогого промышленного оборудования (бытовой и цифровой техники). Об этом рассказал «Известиям» Антон Плотников, специалист по закупке транспортных услуг логистической компании «Даксер», комментируя 19 ноября прогноз ООН о росте мировых цен на 10% из-за проблем с логистикой.

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«В качестве простого примера можно сравнить контейнеры с товаром, изначальная стоимость которых Китае была $20 тыс. и $150 тыс. Так, в первом случае рост стоимости фрахта с условных $3 тыс. в 2020 году вырос до $15 тыс. к концу 2021 года», — сообщил он.

Накануне Конференция ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD) – экономической организации ООН обнародовала ежегодный обзор состояния морского транспорта, согласно которому восстановлению мировой экономики после пандемии коронавируса могут помешать проблемы в мировых цепочках поставок морским транспортом и увеличение тарифов на контейнерные перевозки, что может привести к удорожанию в США и еврозоне ставок на контейнерные перевозки на 10%, а также к совокупному сокращению промпроизводства на 1%. Отмечается, что морская торговля сократилась на 3,8% в 2020 году на фоне пандемии, а в 2021 году прогнозируется ее рост на 4,3%.

По словам Плотникова, рост стоимости фрахта сделал торговлю практически нерентабельной или привел к «серьезному удорожанию и даже дефициту, который уже можно наблюдать на полках магазинов».

Для дешевых товаров удельный вес транспортных расходов и связанных с ними таможенных сборов и пошлин оказывается намного выше, чем для изначально более дорогих товаров, отметил эксперт.

Специалист по закупкам заявил, что в этом году относительная стабилизация и небольшое снижение ставок на международные морские и мультимодальные перевозки наблюдались лишь с момента окончания праздников в Китае в марте – апреле. Однако до конца этого лета ставки росли и «поочередно сбывались даже самые мрачные прогнозы о преодолении очередной психологической отметки в $10 тыс. или даже $15 тыс. за отправку в 40-футовом контейнере в китайско-европейском направлении», посетовал он.

Следующее снижение ставок произошло, по его словам, в августе – сентябре, причиной которого стал перегрев на рынке транспортных услуг. При этом ставки на мультимодальные перевозки из стран ЮВА через Дальний Восток продолжали увеличиваться : непосредственно в Россию, в транзитном направлении в Европу, а также на международные железнодорожные перевозки из КНР.

Например, стоимость перевозки из стран ЮВА в Москву через Владивосток сейчас составляет $13 500 – $15 тыс., а в ноябре 2020 года такая перевозка стоила $2 500 — $3 тыс. Увеличились и тарифы на железнодорожные отправки, а также на услуги терминальной обработки в портах и на железнодорожных станциях.

Эксперт подчеркнул, что проблема дефицита контейнеров в экспортном направлении в странах ЮВА по-прежнему остается одной из наиболее острых в транспортной отрасли, основные причины дефицита так и не устранили. На азиатско-американском и азиатско-европейском направлениях большая часть порожних контейнеров остается в стране назначения или морские линии, после вынужденного простоя контейнеров, транспортируют уже порожнее оборудование из США или Европы в Китай. Это увеличивает сроки оборачиваемости контейнеров и стоимость перевозки для конечного потребителя.

Возросшие товаропотоки из Пекине привели к нагрузкам на морские терминалы как в КНР, так и портах перевалки по пути следования — Пусан, Гонконг, Сингапур, Владивосток. Из-за этого задержки по времени перевалки контейнеров в порту Пусан вместо 2–3 дней могут составить до 9–11 недель.

Говоря о прогнозах по фрахтовым ставкам в следующем году, эксперт отметил, что участники рынк сходятся во мнении, что сейчас нет причин для изменения ситуации в лучшую сторону. Согласно наиболее оптимистичным прогнозам, улучшение может наступить после окончания государственных праздников в Китае и Олимпиады в Пекине. Сейчас же спрос на международные контейнерные перевозки «сильно превышает предложение», а нестабильная ситуация с антиковидными ограничениями во многих странах приводит к тому, что крупные торговые сети стараются закупить товар впрок, что не снимает напряженности в сфере международных перевозок.

В то же время нарушение нормальной работы экономики, в первую очередь, в США не позволяет не только восстановить товарообмен с КНР, фактически основным американским торговым партнером, в экспортном направлении, но даже частично удовлетворить внутренний спрос, что усугубляет ситуацию, заключил Плотников.

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