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Принеси готовенького: спрос на продукты в 2021 году вырос вдвое

Россияне перешли от покупок товаров с длительным сроком годности на свежую еду
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Принеси готовенького: спрос на продукты в 2021 году вырос вдвое
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2022-01-28 13:18:59
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Спрос на продукты в 2021 году обогнал непродуктовые товары и увеличился вдвое — с 1,7% до 4,1% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ, с которым ознакомились «Известия». Продажи non-food по итогам 2021 года снизились на 2,9% в натуральном выражении. Драйвером роста в 2021 году стали свежие продукты — фрукты, овощи, готовая еда. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что рост спроса на продукты связан с активным развитием их доставки. Такая тенденция должна сохраниться и в этом году, ожидают в организации.

Продуктовый запрос

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Наибольшим спросом в прошлом году пользовались свежие продукты и готовая еда, тогда как годом ранее под влиянием пандемии россияне активнее покупали продукты длительного срока годности — макароны, крупы, консервы. Они приобретались впрок в больших количествах. В 2021-м стали чаще покупать свежие продукты, что и привело к росту продуктовой категории, пояснили аналитики NielsenIQ.

Например, продажи круп в 2020 году по сравнению с 2019-м выросли на 11% в натуральном выражении, а в 2021 году по сравнению с 2020-м снизились на 3%. Реализация мясных консервов в 2020 году увеличилась на 9% по сравнению с 2019-м, а в 2021 году упала на 15% в сравнении с годом ранее, макарон — выросла на 4% и упала на 7% соответственно. Значительное падение этих категорий продуктов можно объяснить тем, что у покупателей еще остались запасы, приобретенные в 2020 году.

Также в NielsenIQ отметили рост спроса в прошлом году в категории «Безалкогольные напитки», а спрос на товары для домашних животных по итогам 2021-го ускорился вдвое по сравнению с 2019-м.

Реализация блюд быстрого приготовления выросла в натуральном выражении на 10,6%, супов — на 9,1%, лапши — на 7,3%.

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продукты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Действительно, мы видим значительный рост категории продуктов питания, особенно динамичный он в сегменте готовой еды. В Москве, например, продукты занимают вторую строчку рейтинга популярных товаров, в Санкт-Петербурге — третью, а целом по стране категория входит в топ-5, — подтвердил президент АКИТ Артем Соколов.

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Объяснение, по его словам, простое: максимально высокий уровень кастомизации и качества сервиса. Если раньше покупатель мог выбрать только дополнительную начинку к пицце, то сегодня ему предлагают доставить весь ассортимент готовых блюд из кафе и ресторанов, включая готовый кофе в стаканчике.

Есть и предложения для тех, кто работает дома, — наборы для приготовления еды разных кухонь мира. В продуктовом ритейле подавляющая часть игроков нацелена на разработку и производство собственных торговых марок, чтобы предложить клиенту не только привычный, но и уникальный набор продуктов, пояснил президент АКИТ. При этом компании работают над созданием высочайшего уровня сервиса: быстрая доставка и сохранение качества продуктов.

Тренды e-grocery (продажа товаров повседневного спроса) задают направление всему рынку: если раньше экспресс-доставка касалась только еды, то сегодня вам очень быстро доставят что угодно, добавил Артем Соколов. При этом спрос на доставку растет.

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По словам участников рынка, доля non-food в их ассортименте небольшая. В нее входят основные категории товаров — зубная паста, шампунь, моющие средства, которые идут как дополнительные товары к основной категории — продуктам. Об этом сообщили в Х5, сетях «Верный», «Вкус Вилл» и других.

В «Азбуке вкуса» «Известиям» подтвердили перераспределение спроса с товаров большого срока годности на свежую продукцию. В 2021 году в этой сети реализация продуктов выросла на 5,4%, алкоголя — на 1,6%, тогда как продажи непродовольственных товаров снизились на 5,9%. Падение интереса к non-food компания объясняет высокими продажами средств индивидуальной защиты (антисептиков, масок) в 2020 году. В начале того же года рынок испытывал сильный дефицит масок и дезинфекторов, поэтому наблюдался взрывной спрос на них, что в целом повлияло на рост категории непродуктовых товаров.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Среди продуктов наибольшей популярностью, по словам представителей ретейлеров и маркетплейсов, пользовались кулинария, овощи и фрукты, молочные продукты, безалкогольные напитки. По данным «СберМаркета», в прошлом году в 40% корзин покупателей оказались овощи и фрукты, в 37% — молоко, в 34% — хлеб. Также в топе покупок мясо птицы, сыр, яйца, сметана и творог.

Впрочем, в онлайне продажи продуктов еще далеки от значительных объемов, даже несмотря на активное развитие доставки на дом. По данным «СберМаркета», доля онлайн-торговли продуктами в общем объеме рынка пока составляет всего около 2%, non-food -— 17%. За 2021 год «СберМаркет» доставил больше 23 млн заказов по всей России, что в четыре раза превышает показатели предыдущего года. В пиковые дни декабря курьеры доставляли больше 216 тыс. заказов в день (в 2020-м — максимум 68 тыс.).

По данным «СберМаркета», в январе 2022 года, когда ряд компаний перевели сотрудников на удаленную работу, спрос на онлайн-заказы продуктов вырос на 6%. При этом треть из них пришлась на быструю доставку — в течение часа. Активнее всего растет категория готовой еды. Такая тенденция в ближайшие месяцы продолжится, считают в АКИТ.

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