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Минфин США включил еще ряд россиян в санкционный список

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Минфин Соединенных Штатов в среду, 6 апреля, внес еще ряд россиян в санкционный список. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы признаем право правительства РФ на защиту интересов российского народа»
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Блокирующие санкции введены против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведева.

Также в санкционный список внесен руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антона Вайно и другие государственные деятели.

Ранее в этот день представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Он также добавил, что США пытается отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла могла обслуживать внешний долг.

По данным NYT, администрация Джо Байдена начала кампанию по «отделению России от ее оставшихся международных союзников на фоне расширяющегося противостояния из-за Украины». Именно этим, как отмечают источники издания, вызвана первая за многие годы поездка американской делегации на переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как заявил 4 апреля заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, США принудили Европу ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из РФ, но и увеличили за минувшую неделю объем ее поставок на 43%, до 100 тыс. б/с. Он предупредил Европу, что ей следует ждать от Вашингтона подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что европейцам Штаты аналогичных мер не позволяют.

Так, в конце марта Штаты решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и спустя месяц после введения первых санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости.

8 марта Вашингтон запретил весь импорт нефти из РФ. Он признал, что последствия от таких ограничений ударят и по самим США, где стоимость бензина достигла исторического максимума.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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