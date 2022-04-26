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Киев занимался подделкой «нарушений» минских соглашений ДНР и ЛНР

СВР Украины фабриковала документы о «нарушениях» минских соглашений ДНР и ЛНР
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Служба внешней разведки Украины (СВРУ) подготавливала фейковые доклады о якобы имевших место быть нарушениях со стороны Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) минских договоренностей, данные приводились на основе несуществующих видеороликов YouTube. Об этом сообщили во вторник, 26 апреля, «РИА Новости» со ссылкой на переданные российским силовикам от источников в украинских спецслужбах документы с грифом «Секретно».

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Отмечается, что сфабрикованные материалы предоставлялись в том числе миссии ОБСЕ с целью «дискредитации республик Донбасса в глазах Запада». При этом конкретных ссылок на данные о «нарушениях» со стороны ДНР и ЛНР договоренностей не приводилось.

Как уточняется, в марте 2015 года начальник второго управления пятого департамента СВРУ полковник В.Вощан направил руководителям находящихся в его ведении региональных подразделений распоряжение нацелить «официальные и оперативные возможности вашего подразделения на получение документально подтвержденной информации о нарушении сепаратистами т.н. ДНР и ЛНР минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в том числе артиллерии». При этом результаты работы было поручено предоставить в концу месяца.

Следом, через неделю после этого письма, директор всего пятого департамента И.Глова потребовал также проинформировать о «нарушениях российско-террористическими группировками минских договоренностей», с целью передачи этих данных украинской группы в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и миссии ОБСЕ.

В ответ ка эти два требования замначальника 16-го отдела пятого департамента СВРУ, дислоцированного в Херсоне и Николаеве, полковник А.В.Дегтярёв отправил депешу, в которой рассказывает, что на получение документального подтвержденной информации об указанных нарушениях были задействованы силы агента «Логвиненко» (ОС №н-21883) и доверенного лица «Шама» (ОС №н-10888). При этом «оперативно-весомой» информации получено не было, уточнил Дегтярёв.

Между тем он замначальника сослался на видеосвидетельства указанных фактов периодически появляются в YouTube, которые якобы периодически появляются в Сети как авторские материалы украинских военных и представителей «сепаратистских организаций ЛНР-ДНР». Реальных ссылок предоставлено полковником, однако, не было.

Как отметил сотрудник российского силового ведомства, украинская сторона докладывала о «нарушениях» в ОБСЕ со ссылкой на «размещение возможных видеодоказательств таковых нарушений некими пользователями YouTube, а это объективно не соответствовало действительности».

15 апреля сообщалось, что сотрудники силовых ведомств России нашли в Херсоне материалы на 20 работниц по предоставлению сексуальных услуг, которых СВРУ использовала в качестве информаторов и для выполнения особых поручений. Не исключается, что они продолжают выполнять особые поручения СВР на территории РФ и Европы, уточнили «РИА Новости» со ссылкой на данные российских силовых ведомств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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