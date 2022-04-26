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Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Журавлевки

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Угрозы жизни двум раненным в результате обстрела села Журавлевка под Белгородом нет, сообщил 26 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

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Об обстреле приграничного села Гладков рассказал накануне, в понедельник. В результате него пострадали два человека — мужчина и женщина.

«Самая главная сейчас тема — вчерашние ночные обстрелы Журавлевки. По докладу главы [села] Анжелики Васильевны [Самойловой], достаточно непростая ситуация. Самая большая проблема — двое раненых. По докладу [Андрея] Иконникова, министра здравоохранения [области], раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает», — сообщил Гладков.

Кроме того, по словам губернатора, в село с утра отправляют специалистов во главе с заместителем губернатора Владимиром Базаровым.

«Обследуем те разрушения, которые в селе произошли, и обязательно всё восстановим. Здесь самые меньшие переживания у меня, но объем разрушений нужно определить максимально быстро», — уточнил глава региона.

Также во вторник Гладков рассказал об обстреле села Головчино Белгородской области. Он уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет.

Накануне стало известно, что село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородского района Белгородской области.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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