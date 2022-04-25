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Губернатор Белгородской области сообщил о ранении двоих при обстреле Журавлевки

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле приграничного села Журавлевка в понедельник, 25 апреля, пострадали два человека.

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Как уточнил Гладков, о новом обстреле ему сообщила глава Журавлевки Анжелика Самойлова. В результате губернатор был вынужден отменить командировку в Москву.

«Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители», — сообщил он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, в результате обстрела мужчина был ранен в руку, а женщина — в область шеи. Кроме того, согласно информации Гладкова, от обстрела пострадали жилые дома.

«Масштабы оценим после подомового обхода. Всё, что разрушено, восстановим. На связи с главой. Ситуацию держу на личном контроле», — заключил политик.

14 апреля Гладков заверил, что в Журавлевке был объявлен режим ЧС, а все его жители были вывезены за пределы территории города.

Ранее в воскресенье, 24 апреля, глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории рядом с селом.

19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона. После атаки в селе Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. Одного мужчину уже выписали из больницы, еще две женщины остаются под наблюдением врачей. От села Головчино до границы с Украиной — около 10 км.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день ВСУ в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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