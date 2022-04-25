СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поля в Отрадном

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в воскресенье, 24 апреля, возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории рядом с селом Отрадным в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления», — отмечается в заявлении.

Ранее в этот день глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадное. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со сторон Украины было обстреляно еще одно село региона. После атаки в селе Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. Одного мужчину уже выписали из больницы, еще две женщины остаются под наблюдением врачей. От села Головчино до границы с Украиной — около 10 км.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился также со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день ВСУ в Белгородской области обстреляли село Журавлевка. В результате был ранен мужчина. В данном населенном пункте был объявлен режим ЧС, а все его жители вывезены за пределы его территории, отметил глава края.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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