Печатное задание: в России могут создать национальную библиотеку шрифтов

В России могут создать национальную библиотеку шрифтов . Минцфиры рассматривает такие инициативы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Ранее для россиян был закрыт официальный доступ к шрифтам компании Monotype, в том числе таким распространенным, как Times New Roman и Arial. Поэтому переход на отечественные разработки сделает удобнее работу властей и частных компаний, полагают эксперты. Кроме того, российские шрифты распространяются в основном по открытым, то есть бесплатным, лицензиям, что позволит сократить издержки для госструктур и бизнеса, указали специалисты. В Росстандарте сообщили, что уже начали сотрудничество с отечественными разработчиками.

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В середине апреля стало известно, что американская Monotype закрыла россиянам доступ к каталогу своих шрифтов . Компания владеет в том числе популярными Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Это не означает, что в России нельзя будет их использовать — просто создатели ПО больше не смогут приобретать продукты лицензионно . Однако разрешительные документы важны, например, при закупке программ для госструктур . Власти уже занялись этим вопросом.

Печатное задание4 Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— На данный момент Минцифры рассматривает инициативы по созданию национальной библиотеки шрифтов , — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Вероятно, такая библиотека может представлять собой отечественный фонд цифровых шрифтов, знаковый состав которых поддерживает письменные языки всех народов РФ и языки зарубежных партнеров, предположил коммерческий директор компании «ПараТайп» (крупнейший в России шрифтовой магазин) Сергей Бобрышев.

— Все шрифты, входящие в нее, должны иметь открытую пользовательскую лицензию , — считает эксперт.

Пока в госсекторе и бюджетных учреждениях сейчас преимущественно используются Arial и Times New Roman , рассказал заместитель генерального директора ГК «Астра» Юрий Соснин. Переход на российские шрифты станет возможен, когда выйдут указания о внесении изменений в инструкции и иные требования по оформлению документов , полагает он.

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Впрочем, импортозамещать шрифты стоит и бизнесу , полагает директор по продуктовому маркетингу компании «МойОфис» Петр Щеглов.

— При открытии в отечественных операционных системах документов, ранее созданных с использованием заблокированных для россиян шрифтов программное обеспечение будет пытаться подобрать для отображения документа один из доступных, в результате чего документ может просто «разъехаться» , — объяснил эксперт.

Он пояснил, что проблема особенно остро проявилась при переходе организаций на российский софт.

Еще один аспект связан с тем, что сейчас многие веб-дизайнеры используют платные лицензионные шрифты .

— Если появится аналогичная [российская] коллекция, которая будет полностью распространяться свободно, это может избавить веб-студии от проблем, связанных с авторскими правами, что положительно скажется на этом рынке, — пояснил гендиректор «Кибер-Тренинг Рус» Олег Бахтадзе-Карнаухов. — Компании смогут использовать шрифты в своем ПО бесплатно, не переживая за иски со стороны правообладателей.

Выйти на замену

Российские разработчики распространяют свои шрифты по открытым лицензиям, поэтому трудностей с переходом на них возникнуть на должно , полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако возможны организационные сложности.

— Шрифты являются неотъемлемой частью любого прикладного программного обеспечения — от операционной системы до калькулятора. В основном они поставляются вместе с ОС. В случае с организациями, которые годами эксплуатировали иностранное офисное ПО, это привело к накоплению большого количества документов, которые оформлены зарубежными вариантами, — пояснил Петр Щеглов.

Печатное задание2 Фото: unsplash.com/Scott Graham

Для внедрения российских шрифтов Росстандарт уже взаимодействует с российскими компаниями, развивающими отечественное ПО, в том числе привлекая их к работе в технических комитетах по стандартизации , рассказали в ведомстве.

Чтобы ускорить процесс перехода, вероятно, можно рекомендовать добавление шрифтов из национальной библиотеки в программу предустановки, полагает Петр Щеглов.

Впрочем, Сергей Бобрышев не согласен с тем, что все отечественные шрифты должны быть доступны всем желающим.

— Скажем, оборонный блок должен иметь свой шрифтовой пакет, а научные, образовательные и культурные учреждения — свой , — считает он.

А ряд стратегических для страны структур, допустим, Банк России, «Роскосмос» или Росреестр, должны иметь свои корпоративные шрифты с исключительной лицензией, заключил эксперт.