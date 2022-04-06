Лайкать по-русски: «Известия» составили топ-5 аналогов Instagram из РФ

С момента блокировки социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией) прошло три недели. За это время как грибы после дождя стали появляться отечественные аналоги популярного приложения. «Известия» выбрали топ-5 отечественных сервисов, которые потенциально могут привлечь российских пользователей, и обсудили их плюсы и минусы со специалистами.

По порядку становись

Первой в СМИ отгремела социальная сеть «Россграм». Ее создал предприниматель Александр Зобов. Однако эксперты сомневаются в успешности приложения. Проект «Россграм» всё больше напоминает пустышку — так, он должен был запуститься 28 марта, но этого до сих пор не произошло, заметил в беседе с «Известиями» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— На момент запуска сложилось впечатление, что это большая афера. Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь он филолог, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было. Есть еще ряд косвенных причин. Например, серьезный проект не запускает лендинг на бесплатном и таком простом конструкторе сайтов, — сказал он.

По словам эксперта, «Россграм» сделан на «движке» Pixel Photo, который сейчас стоит порядка $70, что достаточно немного. Кроме того, специалист порекомендовал не использовать свой обычный пароль на этом ресурсе, поскольку пока причин доверять этому приложению нет.

Еще один аналог популярной соцсети создал разработчик «Яндекса» Дмитрий Маринин — Now. Приложение уже доступно пользователям Google Play во всех странах, готовится релиз в App Store. Согласно информации разработчиков, сейчас у приложения уже около 100 тыс. пользователей. По интерфейсу оно очень напоминает заблокированный продукт от Meta.

Как утверждают эксперты, любопытным выглядит проект Fiesta. У него 150 тыс. загрузок в App Store. Приложение создал российский разработчик Асламбек Тесаев. Как и в свое время Instagram, приложение является эксклюзивом для iOS. Уже можно загружать фотографии и видео, присутствует функция «Истории», которые, как в популярной соцсети, удаляются через 24 часа. Кроме того, есть встроенный мессенджер.

Внимание части пользователей привлекло приложение Limbiko, созданное ставропольцем Никосом Самургановым. Оно недоступно в магазинах App Store и Google Play, но тестовую версию уже можно скачать из программы Test Flight. Она создано специально для того, чтобы пользователи могли опробовать еще не вышедшие приложения в App Store. Пока работает исключительно лента подписок. В целом, приложение выглядит очень сыро — например, не работают сообщения и рекомендации.

Забавным выглядит приложение «Грустнограм». Разработчики позиционируют его как «социальную сеть для грустных». Уже работает веб-версия приложения, а вот версий для iOS и Android пока нет — их обещают представить позже.

Всё для пользователя

Создание любой социальной сети сопряжено с многомиллионными затратами на разработку и дизайн, зарплату для персонала, продвижение и обеспечение безопасности для пользователей. Впрочем, в прошлом российскому аналогу запрещенной соцсети было бы сложнее выйти на рынок, чем сейчас, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

— Это преимущество смогут использовать либо уже имеющиеся российские соцсети, либо те, кто практически завершил разработку. На создание отечественного аналога уйдет время: если запустить сырой продукт, возможны сбои и потери данных пользователей, а это огромный риск для репутации. И пока будет вестись разработка, рынок уже претерпит изменения, а рекламодатели направят бюджеты в выбранную соцсеть, — сказал эксперт.

Попытки создать аналог популярной соцсети предпринимались неоднократно, наиболее жизнеспособным вариантом был Snapster от VK, но его функциональности аудитории уже недостаточно, поделилась мнением CEO агентства hello blogger Татьяна Иванова.

— Помимо сервиса для публикации фотографий площадка должна давать аудитории те возможности, что, например, были бы очень востребованы в Instagram, но по каким-то причинам не были реализованы: монетизация за просмотры или платный эксклюзивный контент, — считает специалист.

Кроме того, у социальной сети должна быть прозрачная политика в отношении сбора персональных данных, добавила специалист по новым медиа коммуникационного агентства «Лампа» Полина Бавшина.